Kenwood TM-710 2-Диапазонная радиостанция
6 000 руб.
Минимальная сумма заказа — 500 руб.
В наличии
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Контакты
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Телефон:+79035877878
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Контактное лицо:Наталья
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Адрес:м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, вл.18, 1 этаж, пав. 83, линия А, ТК Митинский радиорынок, Москва, Московская область, Россия
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Email:radioliga2011@yandex.ru
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Kenwood TM-710 Двух-диапазонная Компактная Радиостанция
VHF/UHF Двух Диапазонная Компактная Мобильная / Базовая Радиостанция
Основные особенности рации Kenwood 710:
- Компактный корпус
- Диапазон Частот: VHF 136~174 МГц, UHF 400~480 МГц
FM Радио 76.0~108.9 МГц
- Выходная Мощность: VHF 25 Вт, UHF 20 Вт
- Wide / Narrow режимы 16K0F3E / 11K0F3E
- Количество Каналов: 200
- 3 Цвета подсветки LCD
- Сигнал "Тревога"
- Сканирование функция
- 5Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS
- Три различных режима подсветки дисплея
- Dual Watch TDR контролирует оба диапазона
- Установка подсветки LCD на Приём и Передачу
- Tone Burst 1000 / 1450 / 1750 / 2100 Гц
- Автоматическая Блокировка Клавиатуры
- Программируется с компьютера и в ручную с клавиатуры
Комплектация радиостанции Kenwood TM710:
- Приёмопередатчик
- DTMF тангента
- ADUA38 Кабель питания
- Инструкция P@RUS T-9UV на русском
- Упаковка
Технические характеристики Kenwood TM-710:
|Общие
|Диапазон Частот
|RX/TX: VHF 136~174 МГц, UHF 400~480 МГц
FM Радио RX: 76.0~108.9 МГц
|Количество Каналов
|200
|Шаг Сетки Частот
|5, 6.25, 10, 12.5, 15 и 25 кГц
|Напряжение Питания
|13.8 В DC ±15%
|Шумоподавление
|CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF
|Стабильность Частоты
|±2.5ppm
|Модуляция
|F3E (FM)
|Сопротивление Антенны
|50 Ом несимметричное
|Диапазон Температур
|-20°C ~ +60°C
|Размеры
|98х35х118 мм
|Вес
|408г
|Передатчик
|Wide
|Narrow
|Выходная Мощность
|VHF: 25 Вт, UHF: 20 Вт
|Модуляция
|16K0F3E
|11K0F3E
|Побочные Излучения
|≥70dB
|≥60dB
|Шумы и Помехи
|≥40dB
|≥36dB
|Паразитные Сигналы
|≥60dB
|≥60dB
|Звуковая Полоса
|+1 ~ -3dB (0.3~3кГц)
|+1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц)
|Искажение Модуляции
|<5%
|Приёмник
|Wide
|Narrow
|Схема
|Высокоинтегрированный однокристальный чип
|Чувствительность
|≤0.25uV
|≤0.35uV
|Избирательность по соседнему каналу
|≥70dB
|≥60dB
|Интермодуляция
|≥65dB
|≥60dB
|Звуковая Полоса
|+1 ~ -3dB (0.3~3кГц)
|+1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц)
|Шумы и Помехи
|≥45dB
|≥40dB
|Искажения Звука
|≤5%
|Аудио Мощность
|≥2 Вт при 10%
|Примечание:
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
- Цена: 6 000 руб.