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  Kenwood TM-710 2-Диапазонная радиостанция, фото 1
 Kenwood TM-710 2-Диапазонная радиостанция, фото 2

Kenwood TM-710 2-Диапазонная радиостанция

6 000 руб.

Минимальная сумма заказа — 500 руб.

В наличии
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Kenwood TM-710 2-Диапазонная радиостанция
Kenwood TM-710 2-Диапазонная радиостанция
6 000 руб.
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    • Адрес:
      м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, вл.18, 1 этаж, пав. 83, линия А, ТК Митинский радиорынок, Москва, Московская область, Россия
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      radioliga2011@yandex.ru
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Kenwood TM-710 Двух-диапазонная Компактная Радиостанция

 

VHF/UHF Двух Диапазонная Компактная Мобильная / Базовая Радиостанция

 

 

Основные особенности рации Kenwood 710:

 

  • Компактный корпус
  • Диапазон Частот: VHF 136~174 МГц, UHF 400~480 МГц 
    FM Радио 76.0~108.9 МГц
  • Выходная Мощность: VHF 25 Вт, UHF 20 Вт
  • Wide / Narrow режимы 16K0F3E / 11K0F3E
  • Количество Каналов: 200
  • 3 Цвета подсветки LCD
  • Сигнал "Тревога"
  • Сканирование функция
  • 5Tone / 2Tone / DTMF / CTCSS / DCS
  • Три различных режима подсветки дисплея
  • Dual Watch TDR контролирует оба диапазона
  • Установка подсветки LCD на Приём и Передачу
  • Tone Burst 1000 / 1450 / 1750 / 2100 Гц
  • Автоматическая Блокировка Клавиатуры
  • Программируется с компьютера и в ручную с клавиатуры

 

 

 

Комплектация радиостанции Kenwood TM710:

 

  1. Приёмопередатчик
  2. DTMF тангента
  3. ADUA38 Кабель питания
  4. Инструкция P@RUS T-9UV на русском
  5. Упаковка

 

 

Технические характеристики Kenwood TM-710:

 

Общие
Диапазон Частот RX/TX: VHF 136~174 МГц, UHF 400~480 МГц
FM Радио RX: 76.0~108.9 МГц
Количество Каналов 200
Шаг Сетки Частот 5, 6.25, 10, 12.5, 15 и 25 кГц
Напряжение Питания 13.8 В DC ±15%
Шумоподавление CTCSS / DCS / 5Tone / 2Tone / DTMF
Стабильность Частоты ±2.5ppm
Модуляция F3E (FM)
Сопротивление Антенны 50 Ом несимметричное
Диапазон Температур -20°C ~ +60°C
Размеры 98х35х118 мм
Вес 408г
Передатчик
  Wide Narrow
Выходная Мощность VHF: 25 Вт, UHF: 20 Вт
Модуляция 16K0F3E 11K0F3E
Побочные Излучения ≥70dB ≥60dB
Шумы и Помехи ≥40dB ≥36dB
Паразитные Сигналы ≥60dB ≥60dB
Звуковая Полоса +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц)
Искажение Модуляции <5%
Приёмник
  Wide Narrow
Схема Высокоинтегрированный однокристальный чип
Чувствительность ≤0.25uV ≤0.35uV
Избирательность по соседнему каналу ≥70dB ≥60dB
Интермодуляция ≥65dB ≥60dB
Звуковая Полоса +1 ~ -3dB (0.3~3кГц) +1 ~ -3dB (0.3~2.55кГц)
Шумы и Помехи ≥45dB ≥40dB
Искажения Звука ≤5%
Аудио Мощность ≥2 Вт при 10%
Примечание:
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
  • Цена: 6 000 руб.
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