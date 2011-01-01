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  Цифровая радиостанция Yaesu FT2DR

Цифровая радиостанция Yaesu FT2DR

32 000 руб.

Минимальная сумма заказа — 500 руб.

В наличии
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Цифровая радиостанция Yaesu FT2DR
Цифровая радиостанция Yaesu FT2DR
32 000 руб.
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    • Контактное лицо:
      Наталья
    • Адрес:
      м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, вл.18, 1 этаж, пав. 83, линия А, ТК Митинский радиорынок, Москва, Московская область, Россия
    • Email:
      radioliga2011@yandex.ru
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Yaesu FT2DR

 

Мы рады объявить о выпуске новой цифровой двухканальной портативной радиостанции FT2DR C4FM/FM 144/430МГц.
Этот впечатляющий передовой трансивер разработан достаточно удобным в использования с большим сенсорным экраном. Дисплей с диагональю с 1.7" дюймов с высоким разрешением имеет интуитивно легкий интерфейс, обеспечивая свободную работу и высокий уровень видимости для оператора FT 2DR

Радиостанция Yaesu FT2 DR также оснащена функцией AMS (автоматический выбор режима), которая мгновенно распознает тип модуляции полученного сигнала и автоматически выбирает один из четырех режимов связи. Кроме того, чтобы сделать FT2DR идеальным цифровым продуктом для всех радиолюбителей, включили в ее возможности стандартные функции System Fusion: функция Snapshot с передачей данных изображения (требуется MH-85A11U), функция Smart навигация, Функция Digital Group Monitor , включая данные о местоположении и контроль ID во время передачи данных, а также полная поддержка новой надежной и устойчивой связи WiRES-X. 

Yaesu FT 2DR усовершенствована также различными новыми функциями, такими, как: 700 мВт встроенный приемник с чистым звучанием и высокочувствительной 66-канальной GPS антенной, функция APRS® со скоростью передачи 1200/9600 бит/с, функция Dual Monitor (V/V, U/U, V/U) аналоговой/цифровой C4FM, возможность записи данных GPS, уровень влагозащищенности IPX5, слот для Micro SD карты, литий-ионный аккумулятор высокой емкости 2200 мАЧ. 

 

 

 

Технические характеристики рации Yaesu FT 2DR:

 

 

Технические характеристики
Диапазоны частот: A (основной) диапазон RX: 0,5 - 1,8 МГц (AM вещания)
1,8 - 30 МГц (СВ Диапазон) 30 - 76 МГц (50 МГц любительский) 
76 - 108 МГц (FM вещания) 108 - 137 МГц (авиационный) 
137 - 174 МГц (144 МГц любительский) 174 - 222 МГц (УКВ диапазон)
222 - 420 МГц (GEN1) 420 - 470 МГц (430 МГц любительский)
470 - 774 МГц (УКВ диапазон) 774 - 999,90 МГц (GEN2)

B (дополнительный диапазон) RX: 108 - 137 МГц (авиационный)
137 - 174 МГц (144 МГц любительский)
174 - 222 МГц (УКВ диапазон)
222 - 420 МГц (GEN1)
420 - 470 МГц (430 МГц любительский)
470 - 580 МГц (УКВ диапазон)
TХ: 140 - 174 МГц, 420 – 470 МГц
Тип цепи: NFM/AM: супергетеродин с двойным преобразованием 
FM/AM-радио: прямое преобразование
Тип модуляции: F1D, F2D, F3E, F7W
Выходная мощность: 5 Вт (@ 7,4 В или внеш. источник питания)
Каналы памяти: 1245
Уровень влагозащиты: IPX5
Размер (ШхВхГ): Размер (ШхВхГ): 62х110х32,5 мм
Вес: 310 г с аккумулятором и антенной
Кол-во в коробе: 20
Гарантия: 1 год
Характеристики
Основные
Производитель   Yaesu
Число каналов 1245
Мощность 5.0 (Вт)
Дисплей   Да
Минимальный диапазон используемых частот 0.5 (МГц)
Максимальный диапазон используемых частот 1.8 (МГц)
  • Цена: 32 000 руб.
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