Цифровая радиостанция Yaesu FT2DR
32 000 руб.
Минимальная сумма заказа — 500 руб.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79035877878
-
Контактное лицо:Наталья
-
Адрес:м. Волоколамская, Пятницкое шоссе, вл.18, 1 этаж, пав. 83, линия А, ТК Митинский радиорынок, Москва, Московская область, Россия
-
Email:radioliga2011@yandex.ru
-
- Условия возврата и обмена
Yaesu FT2DR
Мы рады объявить о выпуске новой цифровой двухканальной портативной радиостанции FT2DR C4FM/FM 144/430МГц.
Этот впечатляющий передовой трансивер разработан достаточно удобным в использования с большим сенсорным экраном. Дисплей с диагональю с 1.7" дюймов с высоким разрешением имеет интуитивно легкий интерфейс, обеспечивая свободную работу и высокий уровень видимости для оператора FT 2DR.
Радиостанция Yaesu FT2 DR также оснащена функцией AMS (автоматический выбор режима), которая мгновенно распознает тип модуляции полученного сигнала и автоматически выбирает один из четырех режимов связи. Кроме того, чтобы сделать FT2DR идеальным цифровым продуктом для всех радиолюбителей, включили в ее возможности стандартные функции System Fusion: функция Snapshot с передачей данных изображения (требуется MH-85A11U), функция Smart навигация, Функция Digital Group Monitor , включая данные о местоположении и контроль ID во время передачи данных, а также полная поддержка новой надежной и устойчивой связи WiRES-X.
Yaesu FT 2DR усовершенствована также различными новыми функциями, такими, как: 700 мВт встроенный приемник с чистым звучанием и высокочувствительной 66-канальной GPS антенной, функция APRS® со скоростью передачи 1200/9600 бит/с, функция Dual Monitor (V/V, U/U, V/U) аналоговой/цифровой C4FM, возможность записи данных GPS, уровень влагозащищенности IPX5, слот для Micro SD карты, литий-ионный аккумулятор высокой емкости 2200 мАЧ.
Технические характеристики рации Yaesu FT 2DR:
|Технические характеристики
|Диапазоны частот:
|A (основной) диапазон RX: 0,5 - 1,8 МГц (AM вещания)
1,8 - 30 МГц (СВ Диапазон) 30 - 76 МГц (50 МГц любительский)
76 - 108 МГц (FM вещания) 108 - 137 МГц (авиационный)
137 - 174 МГц (144 МГц любительский) 174 - 222 МГц (УКВ диапазон)
222 - 420 МГц (GEN1) 420 - 470 МГц (430 МГц любительский)
470 - 774 МГц (УКВ диапазон) 774 - 999,90 МГц (GEN2)
B (дополнительный диапазон) RX: 108 - 137 МГц (авиационный)
137 - 174 МГц (144 МГц любительский)
174 - 222 МГц (УКВ диапазон)
222 - 420 МГц (GEN1)
420 - 470 МГц (430 МГц любительский)
470 - 580 МГц (УКВ диапазон)
TХ: 140 - 174 МГц, 420 – 470 МГц
|Тип цепи:
|NFM/AM: супергетеродин с двойным преобразованием
FM/AM-радио: прямое преобразование
|Тип модуляции:
|F1D, F2D, F3E, F7W
|Выходная мощность:
|5 Вт (@ 7,4 В или внеш. источник питания)
|Каналы памяти:
|1245
|Уровень влагозащиты:
|IPX5
|Размер (ШхВхГ):
|Размер (ШхВхГ): 62х110х32,5 мм
|Вес:
|310 г с аккумулятором и антенной
|Кол-во в коробе:
|20
|Гарантия:
|1 год
|Основные
|Производитель
|Yaesu
|Число каналов
|1245
|Мощность
|5.0 (Вт)
|Дисплей
|Да
|Минимальный диапазон используемых частот
|0.5 (МГц)
|Максимальный диапазон используемых частот
|1.8 (МГц)
- Цена: 32 000 руб.