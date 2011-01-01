Yaesu FT2DR

Мы рады объявить о выпуске новой цифровой двухканальной портативной радиостанции FT2DR C4FM/FM 144/430МГц.

Этот впечатляющий передовой трансивер разработан достаточно удобным в использования с большим сенсорным экраном. Дисплей с диагональю с 1.7" дюймов с высоким разрешением имеет интуитивно легкий интерфейс, обеспечивая свободную работу и высокий уровень видимости для оператора FT 2DR.



Радиостанция Yaesu FT2 DR также оснащена функцией AMS (автоматический выбор режима), которая мгновенно распознает тип модуляции полученного сигнала и автоматически выбирает один из четырех режимов связи. Кроме того, чтобы сделать FT2DR идеальным цифровым продуктом для всех радиолюбителей, включили в ее возможности стандартные функции System Fusion: функция Snapshot с передачей данных изображения (требуется MH-85A11U), функция Smart навигация, Функция Digital Group Monitor , включая данные о местоположении и контроль ID во время передачи данных, а также полная поддержка новой надежной и устойчивой связи WiRES-X.



Yaesu FT 2DR усовершенствована также различными новыми функциями, такими, как: 700 мВт встроенный приемник с чистым звучанием и высокочувствительной 66-канальной GPS антенной, функция APRS® со скоростью передачи 1200/9600 бит/с, функция Dual Monitor (V/V, U/U, V/U) аналоговой/цифровой C4FM, возможность записи данных GPS, уровень влагозащищенности IPX5, слот для Micro SD карты, литий-ионный аккумулятор высокой емкости 2200 мАЧ.





Технические характеристики рации Yaesu FT 2DR: